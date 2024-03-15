Жительнице Подмосковья удалили грыжу, из-за которой она чуть не стала инвалидом
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали 44-летнюю жительницу Подмосковья с межпозвонковой грыжей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильным боли, а также онемение и слабость в ногах. Грыжу врачи выявили в ходе обследования. Она сдавливала нервные окончания, ограничивая подвижность ног. Мог случиться паралич нижней части тела.
Грыжу специалисты удалили под рентген-контролем с помощью нейрохирургического микроскопа. Операция длилась два часа, рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павел Савинков.
«После вмешательства у пациентки прошли боли, чувствительность в ногах полностью восстановилась, а вечером она уже могла самостоятельно передвигаться», — отметил врач.
Сейчас пациентку уже выписали, она смогла вернуться к привычному образу жизни.
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