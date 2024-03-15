Жительнице Подмосковья удалили грыжу, из-за которой она чуть не стала инвалидом

Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильным боли, а также онемение и слабость в ногах. Грыжу врачи выявили в ходе обследования. Она сдавливала нервные окончания, ограничивая подвижность ног. Мог случиться паралич нижней части тела.

Грыжу специалисты удалили под рентген-контролем с помощью нейрохирургического микроскопа. Операция длилась два часа, рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павел Савинков.

«После вмешательства у пациентки прошли боли, чувствительность в ногах полностью восстановилась, а вечером она уже могла самостоятельно передвигаться», — отметил врач.

Сейчас пациентку уже выписали, она смогла вернуться к привычному образу жизни.

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