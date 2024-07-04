Жительнице Подмосковья удалили желчный пузырь из-за камня, который увеличился почти в 50 раз

Жительница Подмосковья на протяжении семи лет отказывалась от удаления камня из желчного пузыря, в итоге его размер увеличился более чем в сорок раз — с шести миллиметров до 2,5 сантиметра.

Все это время женщина страдала желчнокаменной болезнью, а с каждым годом приступы становились все сильнее, сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Когда боли стали невыносимыми, пациентка решилась на плановую операцию. Ее провели хирурги Долгопрудненской больницы. Желчный пузырь с крупным камнем был удален.

Женщине наложили швы, которые не нужно будет снимать. В скором времени пациентку выпишут на амбулаторное лечение.

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