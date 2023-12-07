«Живот был как при беременности»: подмосковные врачи удалили пациентке пятнадцать миом

Живот женщины был увеличен до размеров, соответствующих сроку беременности около двадцати двух недель, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В таких случаях обычно выбирается радикальное лечение — полное удаление органа, однако врачи провели операцию по собственной методике, которая позволила удалить максимальное количество узлов, при этом сохранить структуры и функциональную целостность матки, рассказал заведующий гинекологическим отделением Олег Малинов.

«В ходе операции было произведено удаление пятнадцати миоматозных узлов от одного до пятнадцати сантиметров в диаметре», — сказал он.

Реабилитационный период после операции прошел без осложнений. Пациентку уже выписали. Через полгода было проведено контрольное обследование, которое не выявило никаких объемных образований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская областная детская больница будет достроена к лету.