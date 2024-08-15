Жуковская больница стала первой в Подмосковье, где внедрили технологии эндоваскулярной хирургии

Ротационную коронарную атерэктомию начали применять к пациентам с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий в Жуковской больнице. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что суть данной операции заключается в том, что с помощью специального микробура врачи буквально сверлят кальций в коронарной артерии, подготавливая ее для стентирования. Вмешательство проводится малоинвазивно.

Примечательно, что обычно при остром инфаркте миокарда врачи ставят стент, и такая операция давно уже считается рутинной. Но есть пациенты с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий, как правило, с хроническими заболеваниями, которым выполнение обычного стентирования провести нельзя, так как это не даст нужного эффекта.

В таких случаях пациентам проводилась либо открытая операция, либо назначалась лекарственная терапия. Однако благодаря ротационной атерэктомии теперь можно таких пациентов, количество которых от общего составляет порядка 10-15 процентов, лечить малоинвазивными методами и стентировать.

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