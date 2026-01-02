Зимняя прогулка вместо фитнеса: что дает лепка снеговика

Лепка снеговика в зимний период — это не просто детская забава, а полноценная физическая активность. Она сопоставима по эффективности с умеренными тренировками в спортзале, рассказала «Газете.ру» рассказала тренер Акулина Бахтурина.

Создание снежной фигуры выглядит как обычная прогулка. Однако организм при лепке испытывает значительную нагрузку. Во время процесса активно работают крупные мышечные группы — ноги, ягодицы, спина. Задействованы руки, плечи и корпус.

Кроме того, выполняются приседания, наклоны, толчковые движения и перенос тяжести. А холод заставляет тело тратить дополнительную энергию на поддержание тепла, пояснила тренер.

По классификации физической активности, лепка снеговика относится к умеренной динамической нагрузке.

«Расчет калорийности зависит от веса человека, длительности и активности процесса. В среднем человек весом 55–60 кг тратит 180–250 ккал за 60 минут лепки снеговика. При более активной работе, например, когда перекатываешь большие снежные шары, во время работы с плотным снегом и частых наклонах можно сжечь до 300 ккал в час», — отметила Бахтурина.

