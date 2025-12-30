От «зажорного дня» до шагов: похудевшие на 20 кг раскрыли неочевидные стратегии, чтобы не набрать вес за каникулы

В преддверии продолжительных каникул вопрос сохранения формы становится для многих жителей Ямала особенно острым. По статистике, почти 70% россиян намеренно меняют режим питания перед праздниками, опасаясь прибавки в весе. Корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа» собрала практические советы от тех, кто не просто говорит, а на личном опыте доказал возможность встретить Новый год без тяжелых последствий для фигуры.

Инна Бирюкова, похудевшая за полтора года на 20 килограммов, открывает неожиданный секрет. Проблемы со здоровьем, включая скачки давления и боли в суставах, заставили ее пересмотреть жизнь. Ее стратегия основана на дефиците калорий, но включает и психологическую хитрость — плановый «зажорный день» раз в неделю.

«И вот такой метод позволяет мне избежать плато. То есть это перезагружает организм — не знаю, как это действует, но это очень облегчает процесс похудения», — делится опытом Инна Бирюкова.

Тренер по здоровому образу жизни Елизавета Хабарова предлагает конкретные кулинарные замены для традиционных новогодних блюд. Вместо привычного оливье с колбасой и майонезом она готовит облегченную версию.

«Вместо привычной нам колбасы мы используем куриную грудку. У нас она будет копченая. Это будет очень вкусно и при этом здесь больше белка. Мы убрали картошку, чтобы салат был более легким. Но если вы вдруг все-таки хотите с картофелем, вы можете его добавить, в нем ничего страшного нет. И вместо майонеза — заправка из творожного йогурта и горчицы», — отметила она.

Нутрициолог Дарья Волгина акцентирует внимание не только на содержимом, но и на форме подачи. Простой психологический трюк — замена посуды — способен уберечь от переедания. Важно выбрать небольшую тарелку, диаметром примерно как три кулака.

Однако важно помнить, что лишний вес может быть не только следствием пищевых привычек. Заведующая поликлиникой Новоуренгойской ЦГБ Елена Бусарова предупреждает: ожирение часто связано с нарушениями в работе эндокринной системы, например, щитовидной железы. По ее словам, ожирение опасно развитием метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа уже после 40 лет.

История Тимура Хисматуллина доказывает, что изменения возможны в любом возрасте. Получив мощный заряд мотивации от жены, он не только сбросил 20 килограммов, но и принял участие в соревнованиях по кроссфиту «Железный Ямал — 3». Его совет новичкам парадоксально прост: важно просто начать и даже не иметь особой цели. Важно регулярно заниматься хоть как-то: подойдет даже та самая норма в 10 000 шагов, отслеживаемая с помощью шагомера. Организм ответит на такую заботу благодарностью, а праздники пройдут в радость без тяжести в желудке и угрызений совести.

