Зло или всему голова: раскрыты опасные свойства хлеба

Сегодня отмечается Всемирный день хлеба. Наши предки были уверены, что хлеб — всему голова, однако сейчас это мнение постепенно сталкивается с критикой. Современные эксперты по питанию уверены, что ценность этого продукта сильно преувеличена, и в большом количестве он только вредит.

Как рассказала интегративный врач-терапевт, женский тренер Ольга Щелокова, все дело в сегодняшних рецептурах.

«Основная проблема современного хлеба — это рафинированная пшеница. Рафинирование подразумевает удаление из зерна пищевых волокон и микроэлементов. В результате этого хлеб получается высококалорийным и бедным с точки зрения питательных веществ», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме этого, добавила собеседница, такой хлеб имеет высокий гликемический индекс, а это значит, что он способен приводить человека в состояние «сахарных качель», что создает опасность возникновения инсулинорезистентности и даже сахарного диабета.

«Еще одна скрытая опасность современного хлеба — это наличие в нем сахара, что еще больше повышает негативное воздействие на нашу поджелудочную железу и колебания глюкозы в крови. Также избыток простых углеводов в хлебе может «подкармливать» нашу патогенную микрофлору в кишечнике, индуцируя в нем воспаление», — уточнила Щелокова.

Но, продолжила собеседница, есть и хорошая новость — не весь хлеб вреден.

«На рынке есть альтернативы, которые могут заменить вредный хлеб и не лишить нас удовольствия от его потребления. Это, например, ржаной хлеб, где на первом месте в составе стоит ржаная мука и желательно в единичной позиции. Такой хлеб является более полезным вариантом, так как он содержит больше пищевых волокон и меньше сахара», — рассказала специалист.

Врач отметила, что другим полезным вариантом является цельнозерновой хлеб. Он содержит больше витаминов и микроэлементов, дает ощущение сытости на долгое время и не способствует колебаниям сахара в крови.

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