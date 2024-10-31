Звезда «Интернов» Ильин опроверг информацию о срочной операции

Актер Александр Ильин развеял слухи о госпитализации. Ложные сведения, опубликованные СМИ, он опроверг на своей странице в социальных сетях.

В своем обращении он отметил, что информация о его здоровье не соответствует действительности и о ней он узнал от своих близких.

Ильин также добавил, что никакой операции по удалению аппендицита у него не проводилось, и призвал журналистов быть внимательнее к фактам, проверяя источники перед публикацией новостей.

Ранее блогер Ивлеева подала заявку на регистрацию бренда для путешествий и продажи алкоголя.