Блогер Ивлеева подала заявку на регистрацию бренда для путешествий и продажи алкоголя

Анастасия Ивлеева хочет зарегистрировать бренд для организации путешествий и производства алкоголя. Об этом сообщило РИА Новости.

Известный блогер Анастасия Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака, используя свое имя и фамилию. Судя по всему, она планирует заняться организацией туристических поездок, а также производством мебели и алкогольных напитков.

В список товаров и услуг, которые предполагается выпускать под новым брендом, вошли изделия из кожи, посуда, продукты питания, а также услуги по организации благотворительности.

Кроме того, Ивлеева является учредителем ООО «Коленки пчелы», которое производит чипсы и энергетические напитки под брендом Easy Peasy.

Однако не все события в жизни блогера проходят гладко: в декабре 2023 года Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. за организацию вечеринки с дресс-кодом «почти голые», а в июне 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала ее счета из-за долга на сумму 11,4 млн руб.

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