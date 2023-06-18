Агрессия и болтливость: разбираемся, почему вы можете провалить собеседование на должность мечты

Кандидат, который ищет работу, иногда слышит отрицательные ответы в трудоустройстве. Важно знать несколько причини, из-за которых случаются отказы в приеме на работу, чтобы подготовиться к собеседованию.

Многие кандидаты могут завышать уровень своих знаний в резюме. Эта недостоверная информация обнаруживается при личной встрече, что приводит работодателя отказать сотруднику в найме.

«Еще одна из распространенных ошибок соискателей работы - излишняя разговорчивость, немногословность, неуместные шутки или агрессивность на собеседовании. Впрочем, причиной для отказа может послужить и неопрятный внешний вид, в том числе неподходящая для ситуации одежда, болезненный или усталый вид, яркий макияж», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» специалист по подбору персонала Анастасия Щукина.

Еще отпугнуть работодателя может отсутствие амбициозности и мотивации, а также неправильное составленное портфолио. Отказать кандидату могут из-за несоответствия корпоративной культуре.

«Кроме того, неумение продемонстрировать свои деловые качества и навыки во время собеседования может привести к отказу в приеме на работу», - заключила эксперт.

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