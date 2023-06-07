Бактерии из тараканьих экскрементов: выяснилось, почему нужно дезинфицировать гаджеты
Дерматолог Ильина рассказала, какие зоны смартфона нужно чистить тщательнее
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На сотовых телефонах, которыми люди пользуются ежедневно, скапливается огромное количество бактерий. Оказывается, на смартфонах еще могут прятаться секретные микробы из экскрементов человека, поэтому стоит постоянно дезинфицировать их.
«По итогам исследования вредных микробов на всех смартфонах были найдены бактерии, которые происходят из человеческих фекалий, а также от тараканов и их экскрементов. В связи с этим эксперты рекомендуют чаще очищать и дезинфицировать сотовые телефоны», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дерматолог Варвара Ильина.
Эксперт советует дезинфицировать гаджеты после поездок в общественном транспорте и посещения общественных мест. При этом не забывать помыть с мылом пластиковые и силиконовые чехлы, которые перед обработкой телефона необходимо снять.
«Особое внимание при чистке смартфона надо уделить зоне, которая контактирует с лицом человека. Безопасным средством для покрытия экрана является 70–80%-ный изопропиловый спирт, который можно купить в виде спрея или влажных салфеток», – уточнила эксперт.
Обработать все отверстия телефона поможет смоченная в дезинфицирующей жидкости ватная палочка.
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