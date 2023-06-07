Бактерии из тараканьих экскрементов: выяснилось, почему нужно дезинфицировать гаджеты

«По итогам исследования вредных микробов на всех смартфонах были найдены бактерии, которые происходят из человеческих фекалий, а также от тараканов и их экскрементов. В связи с этим эксперты рекомендуют чаще очищать и дезинфицировать сотовые телефоны», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дерматолог Варвара Ильина.