Бессмысленные гудки всех раздражают: разбираемся, как не нужно себя вести водителям на дороге

Большинство опасностей и неприятностей на дороге можно избежать, если водители будут проявлять уважение друг к другу и соблюдать правила. Именно наши действия на дороге напрямую влияют на количество дорожно-транспортных происшествий и общую безопасность.

Например, переключать свет фар с дальнего на ближний, если заметили, что другой автомобиль едет по встречной полосе в темное время суток, – не только хороший тон, но и залог безопасности. То же самое относится к ситуациям, когда догоняете или обгоняете другие машины. Помните, что свет фар через зеркало заднего вида может ослепить водителя. Поэтому не подъезжайте очень близко.

«Не занимайте больше места на проезжей части, чем необходимо. Если дорожное движение плотное, не меняйте полосу без нужды или освободите левую для транспорта с большей скоростью», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Использование звуковых сигналов обязательно только в случаях, когда нужно предупредить об опасности или о намерении произвести обгон за пределами населенных пунктов. Во всех остальных ситуациях, бессмысленные гудки только раздражают других водителей и могут пугать новичков, что создает потенциально опасные ситуации на дороге.

«Включение аварийной сигнализации три раза подряд будет являться знаком благодарности за оказанную услугу на дороге. Также это работает, если нужно извиниться за неправильный маневр. Использовать «аварийку» без причины не стоит, такие действия запутают других участников дорожного движения», - уточнил эксперт.

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