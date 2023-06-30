Учитесь парковаться и не смотрите в зеркала: как быстро привыкнуть к новому автомобилю

Пересев с одного авто на другое, люди часто забывают, что транспортное средство имеет различный тип кузова. Поэтому сталкиваются с проблемами проезда узких дворов, выезда с парковки и другими трудностями. Иногда не спасают даже зеркала.

Научиться чувствовать габариты автомобиля важнейший навык, который поможет водителям избежать аварий и повреждений. Сделать это можно без дополнительных занятий где-либо. Для начала отточите практику парковки – это отличный способ научиться чувствовать габариты автомобиля.

«Сначала можно попробовать парковаться на пустом месте, а затем - на парковочном между другими автомобилями. Это поможет понять, какой размер имеет ваш автомобиль и как лучше его парковать», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Зеркала не всегда спасают в некоторых ситуациях, поэтому стоит поискать ориентиры за пределами авто и посмотреть со стороны, какое на самом деле расстояние, которое вы видите, сидя в салоне. Например, припарковать авто около бордюра или стены, после чего выйти из машины и посмотреть, сколько фактического пространства между кузовом и препятствием.

«Современные автомобили часто оснащены парктрониками и камерами заднего вида. Они помогают водителю оценить расстояние до других объектов и избежать аварий. Не стесняйтесь пользоваться этими устройствами», - уточнил эксперт.

Водитель должен оставаться внимательным и сосредоточенным на дороге. Понимать, какой размер имеет его автомобиль и где он находится в отношении других объектов, бывает сложно, если отвлекаться на различные задачи.

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