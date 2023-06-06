«Без трещин и повреждений»: товаровед рассказала, какие ошибки при выборе черешни нельзя допускать

Черешня — это прекрасный источник антиоксидантов. Она также богата витамином С, который играет важную роль в поддержании иммунитета. А высокое содержание клетчатки нормализует работу пищеварительной системы.

Но помимо пользы, от ягоды хочется получить удовольствие. И так страшно прогадать с выбором среди обилия предложений. Вычислить невкусную черешню способен даже дилетант, придерживаясь нескольких правил.

«У вкусной черешни должен быть блестящий внешний вид, без трещин и повреждений. Неспелые ягоды имеют зеленоватый оттенок, а перезрелые — темный цвет. Но если вы не разбираетесь в сортах ягоды, на цвет лучше не ориентироваться. Обратите внимание на его равномерность: несвежая черешня будет в разводах или в пятнах разного цвета.

Вкусная черешня очень ароматная, ее сразу можно узнать по сладкому запаху. Обратите внимание на черенок черешни: зеленый и гибкий, значит ягоды свежие, спелые. Если он подсох и темного цвета, скорее всего ягода сорвана давно.

«На качество черешни, как и качество любого другого продукта, влияют условия хранения и транспортировки. Конечно, в регионах, где ее выращивают в теплицах, прогадать со свежестью ягоды сложно, а вот когда на рынок она доставляется из другой страны, стоит спросить как именно ее транспортируют», - заключил эксперт.

Кроме того, нужно обязательно тщательно мыть черешню после покупки. А ранее мы рассказывали, какие продукты наоборот — мыть не нужно вовсе.