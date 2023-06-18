Боль мучительная и будет усиливаться: объясняем, почему нельзя игнорировать прострелы в пояснице и ногах

Стреляющая боль в пояснице и ногах – это громкий сигнал о том, что надо как можно скорее сходить к врачу. Почему она возникает? Причин может быть сразу несколько. Невролог Алексей Сомкин перечислил основные из них.

Самый банальный и чаще всего правильный вариант – грыжа межпозвоночного диска. Это состояние, при котором мягкое ядро межпозвоночного диска выходит за пределы его оболочки и давит на нервы. Боль мучительная и с каждым разом усиливается. Ее движение начинается со спины и доходит до ног.

«Воспаление седалищного нерва или ишиас не менее опасный диагноз. Как известно, этот нерв самый большой в организме, он начинается в спине, проходит через ягодицы и заканчивается в задней поверхности ноги. Поэтому боль в данном случае поражает сразу несколько частей тела, вне зависимости от того, где произошло защемление. К этому может привести как серьезная опухоль, так и рядовая травма», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-невролог Алексей Сомкин.

Грыжа или ишиас вызывает такие болезненные ощущения, которые нельзя спутать с другими. Поясница может одновременно онеметь и начать «стрелять», а через некоторое время такую же боль можно ощутить в нижних конечностях.

«При первых же симптомах нужно идти в больницу и делать обследование. Только так можно предотвратить развитие серьезной болезни», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как предотвратить проблемы с памятью в зрелости.