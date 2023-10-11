«Забудьте стереотип о пользе моркови»: как нужно питаться после 30 лет, чтобы сохранить здоровье и молодость

30-летний возраст принято считать промежуточной отметкой, после которой человеку уже пора задуматься о своем здоровье и внимательней относиться к проблемам организма. Многие даже перестраивают свое питание, дабы сохранить молодость как можно дольше.

Нутрициолог-остеопрактик Екатерина Старновская назвала основные продукты, которые стоит включить в рацион людям, перешагнувшим упомянутый рубеж. При комплексном употреблении они позволят еще долго не сталкиваться с возрастными проблемами по части здоровья.

«Лосось — настоящий секрет здоровья. Он богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье мозга. Авокадо же является ценным источником мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и поддерживают здоровье сердца. Кроме того, авокадо содержит витамин Е, который является натуральным антиоксидантом, омолаживает кожу и защищает организм от свободных радикалов», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Грецкие орехи, добавила эксперт, это настоящий кладезь питательных веществ. Они содержат полиненасыщенные жиры, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и поддерживают мозговую активность не только у 30-летних, но и у совсем юных людей. Кроме того, они богаты витаминами B и E, а также магнием, калием и железом.

«Забудьте стереотип о пользе моркови! Шпинат — это настоящий суперфуд. Он обладает высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов. Шпинат помогает укрепить кости, поддерживает здоровье глаз и способствует нормализации кровяного давления», — отметила Старновская.

Стоит обратить внимание и на ягоды, которые обладают незаурядным количеством полезных свойств, подчеркнула нутрициолог. Ягоды содержат большое количество антиоксидантов, которые помогают замедлить старение организма, поддерживают здоровье кожи и укрепляют иммунную систему, а потому являются незаменимым продуктом для зрелого организма.

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