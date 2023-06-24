Бумага или гречка: разбираемся, как высушить и при этом не испортить дорогую обувь

Обувь в летний период может серьезно пострадать или прийти в негодность из-за постоянных намокании в связи с попаданием под дождь. Однако существуют эффективные способы, которые помогут спасти промокшую обувь.

Чтобы промокшая под дождем обувь не испортилась, ее необходимо снять и поставить сушиться так, чтобы воздух проходил сверху и со стороны подошвы. При этом проклеенную обувь и модели с декором лучше высушивать естественным путем.

«Убрать лишнюю влагу из кожаной и замшевой обуви можно с помощью рыхлой бумаги. Ее необходимо плотно положить внутрь ботинок или кроссовок и в таком виде оставить сушиться», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту обуви Артур Меченков.

Также хорошо впитывает влагу саше из силикагеля. Их часто кладут в коробку с обовью, а еще в упаковки специй, лекарств и витаминов. Достаточно силикагель положить в обувь, как его кристаллы быстро впитают жидкость и оставят ее внутри себя.

Такового же эффекта можно добиться благодаря рису или гречки. Столовую ложку крупы нужно насыпать в носок и вложить в обувь, но по мере впитывания влаги их нужно будет заменять на сухую порцию.

«Оптимальным решением станут и аппараты для сушки обуви, а также машинка для сушки белья, но нельзя ставить рядом промокшие летние туфли около нагревательного прибора», - уточняет эксперт.

Однако лучше заранее защищать обувь от дождя и для этого существуют специальные средства, которые можно приобрести в обувном магазине.

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