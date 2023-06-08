Дело не в мимике и не в генетике: разбираемся, почему на самом деле появляются морщины

Практически все женщины хотят отсрочить старость. Особенно, неприятно, когда возрастные изменения видны на лице. Одни уверены, что морщин не избежать, если любишь улыбаться, а другие уже в 25 лет пользуются антивозрастными средствами. Попросили эксперта развеять мифы.

В погоде за молодостью мы порой готовы верить во что угодно. Неудивительно, что существует множество мифов, связанных с уходом за лицом. Чаще всего в появление ранних морщин обвиняют наследственность.

«Конечно, генетика имеет значения, как и активная мимика. Но гораздо важнее грамотный уход, здоровый образ жизни и защита от солнца. Если эти факторы не учитываются, то не стоит рассчитывать на молодое и свежее лицо», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Кроме того, эксперт не советует слишком рано начинать антивозрастой уход. Для каждого периода жизни нужны свои средства. И если в молодом возрасте вы не дали ей нужного, это вполне может привести к первым признакам старения уже после 25 лет.

«А еще я хочу развеять миф о том, что кожа якобы привыкает к средствам. А потому их нужно постоянно менять. Но это не значит, что вы не может экспериментировать и пробовать новые продукты», - заключила эксперт.

Ранее косметолог назвала неожиданные причины появления преждевременных морщин.