Детские игрушки и зубные щетки: названы неожиданные места распространения опасной плесени

Никто не хочет столкнуться с плесенью в собственном доме. Мы тщательно проверяем ванную и туалет, следим за кухней. Но часто забываем про менее очевидные места, а также бытовые предметы. Ведь плесень может закрасться даже в кофеварку и испортить детские игрушки.

Наверное, многие знают, что нужно протирать все резиновые и пластиковые элементы стиральной машины после ее использования. Но многие забывают о том, что плесень может поразить и вещи, оставленные там.

«Если постиранные вещи пролежали несколько часов, то лучше не рисковать и постирать их заново при высокой температуре и лучше с хлором. Кроме того, не стоит забрасывать влажные от пота или после дождя вещи в машину, если вы не собираетесь их сразу стирать», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» клининг-эксперт Алла Бельчак.

Кроме того, обратить внимание стоит и на холодильник, его резиновый уплотнитель тоже стоит протирать. Но куда опаснее для здоровья плесень на зубных щетках. Для обыкновенных это скорее редкость, а вот электрические щетки и ирригаторы часто становятся жертвой плесени. Не забывайте их чистить, сушить и вовремя менять насадки.

«Часто плесень заводится в детских игрушках, которые берут с собой в ванную. Если их потом хорошенько не высушить, то опасности не миновать. Это же касается и игрушек, которые дети тянут в рот. Если на них есть отверстия, куда может попасть влага, то риск появления плесени велик», - объясняет эксперт.

Популярные гейзерные кофеварки тоже могут преподнести неприятный сюрприз. Дело в том, что сразу после приготовления кофе они такие горячие, что раскрутить их и вымыть невозможно. Многие отставляют их в сторону и забывают. Плесень появится уже через пару дней.

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