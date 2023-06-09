Для волос, для жарки и не только: как привести квартиру в порядок с помощью необычного средства

Кокосовое масло – довольно универсальный продукт, который может использоваться не только в кулинарии. В домашнем быту оно не менее полезно: можно натереть стеклянные фужеры, вернуть красоту потертой деревянной мебели и многое другое.

Все члены семьи могут использовать кокосовое масло для ухода за кожей и волосами. Кокосовое масло является отличным увлажнителем и помогает заживлять мелкие ранки. Обладает антибактериальными свойствами, которые необходимы в борьбе с акне и другими кожными проблемами.

«А еще масло сохраняет прочность любого лезвия и продлевает жизнь нержавеющему металлу. Хорошо заполняет трещинки на кожаной ткани или деревянных поверхностях. Также его можно смешать с краской и обновить старую деревянную мебель», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Этот продукт отлично смазывает дверные петли и любой другой механизм. Помогает избавиться от ржавчины, а также от клейкого слоя, оставшегося после этикетки.

Ранее мы рассказывали, как правильно использовать кокосовое и другие масла в кулинарии.