Долой воспаления и морщины: найдены наиболее эффективные косметические компоненты

Найти подходящий и качественный крем среди большого количества разнообразных брендов невероятно трудно. Однако в составе косметических средств существуют ингредиенты, которые гарантируют эффективность.

Так, в составе крема обязательно должен присутствовать ниацинамид. Этот витамин считается уникальным борцом с возрастными изменениями кожи, а также он улучшает микроциркуляцию в коже и увеличивает упругость тканей. Помимо этого, он успешно препятствует гиперпигментации и нейтрализует красноту, оказывая противовоспалительное действие.

«Маслянистое вещество под названием сквален также играет важную роль для человека. Экологичную его версию добывают из сахарного тростника. Кроме того, человек с ним рождается, он находится во втором слое дермы, но со временем утрачивается, поэтому его важно восполнять», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог.

Антивозрастным ингредиентом также считается витамин С, но он теряет активность при воздействии света и воздуха. Однако в современном мире нашли способ этому противостоять. Так, в кремах и сыворотке начали использовать форму витамина С на масляной основе.

Кроме того, незаменимым антиоксидантом является зеленый чай. Он же препятствует избыточному производству себума, уничтожает воспаления и рост бактерий на коже, поврежденной от акне.

«А улучшит текстуру кожи, уменьшит гиперпигментацию и размер пор такой компонент, как ретинол. Помимо этого, извне стоит постоянно пополнять запасы гиалуроновой кислоты, которая также находится в теле человека, но со временем убывает», – заключила эксперт.

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