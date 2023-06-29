Ешь и не грусти: разбираемся, как макароны с сыром и ягода могут излечить от хандры

Вкусная еда – это источник наслаждения, не только насыщает, но и прекрасно лечит от грусти. Если вас настигла летняя хандра, то попробуйте добавить в свой рацион эти полезные и вкусные продукты-антидепрессанты.

Чувствовать радость и получать удовольствие от жизни нам помогает серотонин. Но из-за усталости, тревог и стресса происходит сбой в организме и гормон начинает плохо вырабатываться. В тяжелых случаях развивается депрессия, которая требует профессионального лечения. А вот плохое настроение и грусть можно вылечить с помощью правильного меню.

«Когда нам грустно, мы не просто так хотим булочку или шоколадку, глюкоза помогает вырабатывать серотонин. Но на пользу такие продукты не пойдут, лучше выбрать более полезные альтернативы», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

Эксперт советует обратить внимание на продукты, богатые триптофаном. Эта аминокислота преобразуется в серотонин. Триптофана много в сырах и бобовых, черном шоколаде и сухофруктах. Кроме того, выработке серотонина способствуют сложные углеводы. А потому макароны с сыром точно поднимут настроение.

«В качестве полезного перекуса можно добавить ягоды и фрукты, они богаты и глюкозой и клетчаткой, к тому же не столь калорийны, как конфеты», – заключила эксперт.

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