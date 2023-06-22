Начните с каши: разбираемся, как есть клетчатку с пользой для организма

Клетчатка – один из самых необходимых компонентов здорового рациона. Она улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кишечника, снижает уровень холестерина в крови. Ее благотворное действие позволяет предотвращать развитие многих болезней, даже онкологии.

Большое количество клетчатки содержится во фруктах и овощах. Они легко впишутся в любую диету. Добавляйте фрукты и овощи к каждому приему пищи или употребляйте их в качестве закуски. Ягоды тоже подойдут, но не все. Отдавайте предпочтение малине, крыжовнику и ежевике.

«Чаще употребляйте злаки, ведь в них клетчатки еще больше. Начните с овсяной каши, затем разбавляйте рацион рисом, пшеном или гречкой. А для обеденных блюд используйте бобовые и горох. Попробуйте добавить их в супы или салаты», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

Отличный источник клетчатки: орехи и семечки. Их можно не только употреблять отдельно, но также добавлять в пищу. Определите для себя такие блюда и получайте от них еще больше пользы.

«И важно при этом не забывать о воде. Пить нужно много, как минимум 2 литра. Только в таком случае клетчатка будет усваиваться лучше. При этом наладится и пищеварение», – заключил эксперт.

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