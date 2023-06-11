Галька с водой и тень: разбираемся, как позаботиться о растениях, чтобы они дождались вас из отпуска

Уезжая в отпуск не стоит забывать о комнатных растениях, которые постоянно требуют определенного количества воды. Есть несколько способов, которые помогут вашим цветам безболезненно пережить расставание.

Перед отъездом нужно не только полить растения так, чтобы влага пропитала почву, но также оставить занавески открытыми для того, чтобы растения поглощали солнечный свет. При этом лучше убрать их туда, где не будет прямых солнечных лучей.

«Для небольших комнатных растений, которые нужно часто поливать, можно купить капиллярный мат или шар для автоматического полива», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Нужный микроклимат для растений, которые любят влагу, создаст небольшое помещении, где есть естественный дневной свет. Еще влажную среду может создать слой гальки на подносе с водой, на который стоит установить цветы.

«Также перед отпуском у уличных цветущих сортов стоит срезать цветки. Это уменьшит вероятность распространения грибков и поглощение воды. Кроме того, растения, которые стоят снаружи, необходимо переставить в тень, так как солнце и ветер может привести к быстрому высыханию земли», - заключил эксперт.

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