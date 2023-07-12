Гамак для чтения и гриль-зона: как сделать из дачного участка место, где хочется не только пахать

Дача может стать отличным местом для отдыха, где можно расслабиться и получить заряд энергии на новую рабочую неделю. Существуют несколько способов, чтобы создать такую атмосферу.

Чтобы отдых на даче сделать по-настоящему комфортным, достаточно соорудить на ее территории несколько тематических зон. Например, для приятного чтения книг можно растянуть гамак между деревьями или в тени дома установить садовые качели.

«Для активного отдыха можно организовать площадку с песком или газоном для бадминтона или попробовать установить каркасный бассейн. Кроме того, если пространство дачи позволяет, то можно обустроить зону с проектором для просмотра фильмов под открытым небом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер интерьеров Сергей Куцерубов.

Создать расслабляющую атмосферу на дачном участке можно с помощью искусственного холмика с камнями и растениями, который будет имитировать альпийскую горку. Рядом с ним же можно установить декоративный фонтан. Также уход и наблюдение за таким склоном станут хорошей медитацией.

«Кроме того, чтобы посиделки с друзьями и близкими были с максимальным комфортом, то стоит подумать об обустройстве беседки с гриль-зоной. Так человек за мангалом не будет находиться в одиночестве, компания будет находиться на свежем воздухе, а от непогоды всегда защитит крыша постройки», – советует эксперт.

Ранее мы уже рассказывали, как сделать дачу более уютной.