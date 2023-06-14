Губка и резиновые перчатки: как избавиться от шерсти животных, если под рукой нет валика

Животные приносят в нашу жизнь радость – они милые, нежные и чаще всего пушистые. Поэтому последствия в виде «лохматой» одежды обеспечены любителям четвероногих. А липкая катушка не всегда находится под рукой.

Если необходимо срочно очистить одежду перед выходом из дома, то есть другие способы. Например, чтобы заменить катушку, можно взять кусок скотча, обернуть им ладонь обратной стороной и собрать налипшие волоски. Но этот способ пригоден, если площадь небольшая.

«Если же пострадали целые джинсы, спасет сухая чистая губка для посуды. Необходимо без особых усилий провести ей в одном направлении по ткани и шерсть уже к ней прилипнет. Таким же эффектом обладает домашний антистатик: смесь теплой воды и кондиционера для белья в небольшом количестве», – рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Его наносят с помощью пульверизатора на одежду, после чего шерсть сама липнет, например, к салфетке. В качестве липкого проводника можно попробовать использовать резиновые одноразовые перчатки, но они подойдут не для всех видов ткани.

«Чтобы эта проблема доставляла наименьшее беспокойство, необходимо взять в привычку прополаскивать пустой барабан стиральной машинки и иногда протирать внутреннюю поверхность сухой тряпкой», – уточняет эксперт.

Можно купить специальные шарики для стирки, они хорошо собирают шерсть и предотвращают ее попадание в слив техники.

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