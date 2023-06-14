Хороший сон и уколы красоты: разбираемся, что нужно женщинам после 40, чтобы сохранить молодость

Сложно в это поверить, но уже после 25 лет в нашем организме запускаются процессы старения. Если хочется сохранить кожу молодой, то и ухаживать за ней нужно с учетом этого. Просто умываться и увлажнять ее кремом недостаточно.

Особенно заметны возрастные изменения становятся после 40 лет. Но затормозить увядание кожи вполне возможно. Главное - комплексный подход.

«Очень важно выбирать косметику, соответствующую возрасту. В молодости нам не нужна антивозрастная косметика. Но после 40 лет крема и сыворотки с пептидами и антиоксидантами, витаминами и особенно ретинолом нам просто необходимы. Также нужно делать маски и легкие домашние пилинги», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Елизавета Беспалова.

Также важно защищать кожу от солнца круглый год. Ультрафиолет - основная причина старения. Кроме того, не стоит игнорировать достижения современной косметологии. Уколы красоты могут быть весьма эффективны, но кроме них, существуют и более щадящие аппаратные процедуры. В любом случае важно найти хорошую клинику и проверенного косметолога.

«Не менее важно хорошо высыпаться. Отсутствие качественного сна сказывается на всем организме негативно, и в том числе отражается на лице. Как и несбалансированная диета: ведь нашей коже нужен белок, витамины и жиры, а потому питаться нужно правильно и разнообразно», - заключила эксперт.

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