Испортят продукты и будут занимать место: объясняем, какие покупки для кухни не имеют смысла

Мелкие кухонные приспособления покупаются для того, что облегчить процесс приготовления пищи. Однако есть приборы, которые годами пылятся на полке и занимают лишнее место на кухне.

Разделитель белка и желтка не является предметом первой необходимости на кухне и редко используется в быту. Быстрее отделить белок от желтка получится просто скорлупой.

«Ножницы для зелени также станут бесполезной вещью в хозяйстве. Они чаще всего мнут, а не режут стебли и листки зелени. Для безупречной их работы нужны острые лезвия, а в домашних условиях наточить ножницы невозможно», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Придет в негодность и разделочная доска из стекла. На ней неудобно резать овощи и фрукты, даже опасно, так как нож может соскользнуть с такой поверхности. Также ручной венчик не самая популярная вещь на кухне, ведь его часто заменяют миксер, блендер или комбайн.

«Бесполезными кухонными приборами являются слайсеры для фруктов и овощей. Для нарезки бананов, киви, яблок, томатов и огурцов достаточно правильно пользоваться остро наточенным ножом», - заключил эксперт.

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