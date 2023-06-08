Истонченные волосы и плохая кожа: как изменения во внешности сигнализируют, что пора сменить питание

В современных реалиях почти каждый человек старается придерживаться принципов правильного питания. Но некоторые слишком увлекаются диетами, другие, наоборот, позволяют себе слишком много вредных вкусностей.

Результат один — проблемы со здоровьем и внешностью. Впрочем, существуют признаки, которые показывают, что рацион нуждается в корректировке. Так, надо пересмотреть план питания при постоянном чувстве усталости.

«Такой эффект дают продукты с высоким гликемическим индексом. К ним относятся кондитерские изделия, мед, финики, цукаты, некоторые сухофрукты и фрукты. После их употребления уровень сахара в крови резко поднимается, а потом стремительно падает», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Слишком тонкие и хрупкие волосы, лишенные блеска, тоже могут стать сигналом, что привычное питание не совсем приемлемо для организма человека. Не исключено, что в рационе не хватает белка или железа.

Еще стоит иметь в виду, что некоторые продукты способны вызвать чувство тревожности и подавленности. Например, чрезмерное употребление полуфабрикатов и фастфуда. Также повышается риск депрессии при низкоуглеводной диете.

«Нездоровый рацион также будет сказываться на состоянии кожи и проявится в виде высыпаний, сухости, преждевременного старения. Дефицит микроэлементов и витаминов, недостаток полиненасыщенных жирных кислот могут стать причиной таких реакций», - уточняет эксперт.

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