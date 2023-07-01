Избежите боли и аварий: объясняем, как правильно отрегулированное кресло в авто может спасти жизнь

Правильная настройка водительского сиденья гарантирует быструю реакцию на аварийные ситуации. Также воителю не придется вытягивать шею вперед, чтобы увидеть повороты, проверить зеркало заднего вида или оценить расстояние.

В первую очередь необходимо проверить положение ног. Для этого необходимо упереться поясницей в спинку сиденья и вытянуть ноги до упора. При правильной посадке они остаются слегка согнутыми. Также на общее состояние влияет высота сиденья, при которой водитель видит край капота.

«Левая рука на руле должна быть чуть выше правой, также как и колени, немного согнуты в локтях и не напряжены. Водитель держит руль, а не держится за него. Иначе быстро устанут плечи, и реагировать, даже на мелкие ямки, станет сложнее», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

Чтобы спину не мучили боли после вождения, нижняя часть поясницы должна быть прижата к креслу. Спинка его опускается на 90-100 градусов, в этом положении нагрузка на мышцы минимальная, а значит, не будет судорог или покалываний.

«Подголовник — это страховка на случай столкновения, голова водителя должна находиться посередине подушки. Не стоит опускать его на уровень шеи или поднимать на уровень затылка», - уточнил эксперт.

После регулировки сиденья необходимо настроить зеркала. В них должна просматриваться вся дорога. В правом зеркале, в самом левом нижнем углу, может отражаться небольшой уголок ручки на водительской двери. В левом зеркале должна быть видна задняя часть авто, а зеркало заднего вида «показывать» все, что происходит на дороге за спиной водителя, включая часть обочины.

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