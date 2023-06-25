Не смотрите на размер производителя: разбираемся, почему мы так часто покупаем ботинки и туфли, которые нам малы

После ношения новой обуви можно столкнуться с болезненными натоптышами и мозолями, трещинами на ступнях и расслоением ногтей. Чтобы избежать таких проблем, существуют несколько правил по подбору обуви.

Прежде чем пойти за покупкой новой пары обуви, стоит измерить стопу. Для этого на листе бумаги необходимо обвести контур стопы, держа карандаш вертикально. Затем измерить получившийся след от самого длинного пальца до выпуклого места на пятке.

«То же самое повторить с другой ногой, размер ее может отличаться на несколько миллиметров, но ориентироваться при подборе обуви необходимо на размер большей ступни. Стоит помнить, что с возрастом размер ноги может меняться, поэтому снимать мерки можно один раз в год», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

Чтобы правильно подобрать обувь, к сделанным меркам стопы нужно еще прибавить 9–12 миллиметров. Уже в магазине важно ориентироваться на длину обуви в миллиметрах, а не на размер производителя. Однако понравившаяся пара может подходить по длине, но при этом будет давить в подъеме, так как на размер туфель или ботинок влияет ширина и полнота ноги. Здесь лучше взять на размер больше или посмотреть другую модель.

«Также для удобной ходьбы по твердым городским покрытиям лучше всего выбирать обувь с супинатором, амортизирующей подошвой и зафиксированной пяткой», - акцентирует эксперт.

Помимо этого, при появлении натоптышей, мозолей, треснутого ногтя всегда стоит присмотреться к собственной обуви, возможно именно неподходящая пара провоцирует эти проблемы и от нее нужно отказаться.

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