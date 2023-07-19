Полет пройдет комфортно: какая неожиданная вещь всегда пригодится на борту авиалайнера

Собираясь летом в путешествия, многие пренебрегают теплыми вещами. Но на всякий случай кофту или худи нужно обязательно взять с собой. Причем положить вещь не на дно чемодана, а в ручную кладь.

На борту самолета даже летом часто бывает холодно из-за работы вентиляторов. А в жару переохлаждение воспринимается организмом как стресс. Это может привести к простуде, которая испортит вам отпуск.

«Дело в том, что летом, мало кто заботиться о теплой одежде. Все пассажиры одеты легко, но в итоге они вынуждены просить пледы. Но они не всегда есть в наличии или же их просто не хватает на всех», - рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стюардесса Марина Карпович.

Бортпроводница также уточнила, если вам предстоит долгий перелет, то лучше всего выбирать свободную одежду, а также одеваться многослойно. Кроме того, с собой на борт стоит обязательно взять бутылку воды. Воздух очень сухой и легко заполучить обезвоживание организма, если не утолять жажду постоянно.

«Также в полете всегда пригодится увлажняющий бальзам для губ и питательный крем для лица, а также средства дезинфекции», - заключила эксперт.

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