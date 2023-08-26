Яд из магазина или уксус с лимоном: как избавиться от пауков в квартире

Хотя в нашей стране не водится по-настоящему опасных для человека пауков, этих созданий многие боятся. И действительно, встретить паука в квартире не слишком приятно. А тем более, если это целое нашествие членистоногих.

Впрочем, прогнать пауков из своего жилища не так сложно. Для начала не помешает генеральная уборка. Пауки — хищники, а крошки и мусор привлекают их жертв: мошек, мух и тараканов. Будет чисто и пауков станет меньше.

«Но одна уборка не поможет. Можно приобрести яд в магазине, но если не любите «химию», то средство от пауков можно приготовить самостоятельно. Нужно на один литр воды добавить 20 капель эфирного масла перечной мяты. Илисмешайте в одинаковых пропорциях воду и уксус», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Такие средства подойдут, чтобы обработать плинтуса, дверные проемы и все закутки в квартире или доме. Далее важно поддерживать чистоту и не допускать высокой влажности и чрезмерного тепла — это идеальные условия для пауков.

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