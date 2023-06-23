Однотонные наряды и дорогая обувь: разбираемся, как выглядеть потрясающе в жару на примере зарубежных модниц

Красоту и чувство стиля итальянских женщин не зря воспевают в мировой культуре. Летом нам всем не помешает взять на вооружение несколько итальянских стильных фишек. Чтобы даже в жаркий день выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно.

И первое, на что стоит обратить внимание - это на цвет. Итальянки предпочитают однотонные наряды, и не зря. Летом, когда все вокруг одеваются ярко и цветасто, простой однотонный наряд сразу выделит вас из толпы.

«Но стиль итальянок нельзя назвать минималистичным. Даже самый простой наряд они умеют обыграть с помощью аксессуаров. И здесь уже они не боятся быть яркими. Используют броские и необычные очки, сумочки, легкие шарфы и шляпы, не говоря уже об украшениях. Все аксессуары обычно дорогие и роскошные, никакой бижутерии», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

А еще в гардеробе у любой итальянской девушки найдется качественная белая футболка. Такая вещь должна быть действительно у всех, независимо от веса, возраста и географии. Плотная белая или молочная футболка с удлиненными рукавами — это идеальная база хоть для вечернего, хоть для офисного наряда.

«Кроме того, в Италии и мужчины, и женщины особое внимание уделяют обуви. Это всегда дорогая и качественная вещь. Женщины предпочитают сандалии или босоножки без каблука, обычно это простые кожаные модели», - уточнил эксперт.

А вот макияж и маникюр меньше заботит итальянок, но красная помада здесь практически всегда в ходу. Летом такой яркий штрих будет практически всегда уместен, так что не стесняйтесь. Главное - подобрать подходящий оттенок.

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