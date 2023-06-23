Крем от солнца даже зимой: разбираемся, как азиатские женщины сохраняют красоту и молодость кожи

Многие в мире восхищаются красивой кожей азиатских женщин. И действительно, в Японии и Корее невероятно развит уход за лицом, а потому даже с возрастом кожа выглядит молодо и свежо. Вот какие секреты молодости стоит взять на заметку.

Один из секретов молодости японских женщин заключается в соблюдении многоступенчатого ухода за кожей. На первом этапе используются мягкие очищающие средства, которые удаляют макияж и загрязнения, а также смягчают кожу и делают ее гладкой.

«На следующем этапе кожа увлажняется с помощью тоника, после на лицо наносится сыворотка и эссенция. А вот кремы и лосьоны, которые позволяют сохранить необходимый уровень влаги в коже, завершают уход», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Елизавета Беспалова.

Также японки круглый год защищают свое лицо от солнечных лучей, используя даже в пасмурную погоду солнцезащитный крем. Ведь именно ультрафиолет негативно сказывается на коже лица, вызывая морщины и пигментные пятна.

«Кроме того, правильное питание тоже является секретом молодости японских женщин. Так, в рационе японок обязательно присутствуют зеленые овощи и фрукты, которые содержат витамины и антиоксиданты», – уточняет эксперт.

Также в рационе японок и кореянок много рыбы и морепродуктов, которые богаты омега-3. Это также важно для сохранения кожи здоровой и упругой.

Ранее мы рассказывали, как хорошо выглядеть, даже если приходится греть воду и мыться в тазике.