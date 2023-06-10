Чистота и никакого запаха: разбираемся, как хорошо выглядеть, даже если приходится греть воду и мыться в тазике

Каждое лето нам приходится переживать отключение горячей воды. Без нее неудобно мыть посуду и содержать квартиру в чистоте. Но сложнее всего ухаживать за собой. Конечно, это не повод ходить немытыми и с грязной головой. Вот какие средства помогут.

«Современная индустрия красоты предлагает множество косметических средств. Некоторые из них могут стать настоящим спасением, если не хочется лишний раз греть воду. В первую очередь, нужно обзавестись сухим шампунем», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Елизавета Беспалова.

Это средство нужно наносить не только на уже грязные волосы, чтобы немного улучшить ситуацию, но и на чистые корни, чтобы продлить свежесть головы. Сухой шампунь придаст волосам объема не даст им слишком быстро загрязниться. Главное — старайтесь меньше трогать голову руками.

«Но этот способ сработает, только если вы изначально хорошо очистили кожу голову. Для этого нужен шампунь глубокого очищения или пилинг. Также важно хорошенько промыть голову уже после применения сухого шампуня», - акцентирует эксперт.

В качестве исключения косметолог предлагает использовать специальные дезодоранты-антиперспиранты, которые могут избавить вас от пота на несколько дней. Это не слишком полезно, но в редких случая вполне допустимо. Также на выручку придут различные освежающие мисты для лица и очищающие салфетки. Выбирайте такие, которые не содержат спирта, но богаты на ухаживающие компоненты.

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