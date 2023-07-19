Кусаются, вызывают аллергию и серьезные заболевания: от каких насекомых в квартире нужно срочно избавляться

Многие сталкиваются в своих квартирах с появлением тараканов. Эти насекомые быстро заполоняют свободные пространства и вывести их порой без «тяжелой артиллерии» невозможно. Жить в таких условиях невыносимо, тем более если есть инсектофобия.

Помимо того что тараканы вызывают визуальное отвращение, пользы для человека они не приносят. Даже несмотря на то, что они могут поедать моль или клопов.

«Жить с этими насекомыми, если они не заведены для домашнего содержания, а пришли из подвала, значит, обречь себя на постоянные аллергические реакции. И даже в некоторых случаях серьезные заболевания», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Во время жизни они сбрасывают верхние чешуйки, панцирь с лапок и оставляют продукты жизнедеятельности, которые вызывают астму, аллергию, острые желудочно-кишечные заболевания и до 12 видов простейших и гельминтов.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от тараканов без химии.