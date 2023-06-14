Лимон и корица: делимся рецептами натурального средства от комаров с приятным ароматом

Средство от комаров из корицы – это простой и эффективный способ защиты от насекомых. Корица содержит эфирные масла, которые отпугивают комаров. Расскажем несколько способов, как приготовить защитное средство, не тратя много времени и сил.

Первый способ: добавьте 10–15 капель эфирного масла корицы в 50 мл масла. Лучше всего подойдет оливковое или кокосовое. В крайнем случае используйте подсолнечное. Всю эту эмульсию перемешайте и нанесите на кожу. Комаров это отпугнет на долгое время.

«Еще вариант – смешайте 1 литр воды с 1 столовой ложкой молотой корицы. Дайте настояться несколько часов, затем перелейте раствор в бутылку со спреем и распыляйте на кожу и одежду», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» энтомолог Галина Маслова.

Также можно нарезать лимон на четвертинки и посыпать их молотой корицей. Расставьте лимон по комнате, на веранде, в месте вашего отдыха. Не только комары, но и другие насекомые не станут нападать при такой защите.

«Но не забудьте, что применение корицы может вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед использованием нового средства от комаров нужно убедиться в отсутствии аллергии», – заключила эксперт.

Ранее мы уже делились способами защитить себя от комаров без использования химии.