Ломать вещи и слушать музыку: разбираемся, как выплеснуть негативные эмоции без вреда для себя и окружающих

Злость и раздражение хотя бы один раз в жизни испытывал каждый человек. Чтобы в таком состоянии не навредить ни себе, ни окружающим, важно научиться правильно справляться со своими эмоциями. Расспросили психолога, что делать.

Выплеснуть гнев, не причиняя вреда другим, можно на ненужные предметы. Такими вещами могут стать подушки, старая мебель, сломанные игрушки или нерабочая техника. Также высказать негативные эмоции можно пустому стулу, представив сначала на нем человека, с которым есть конфликт.

«Здесь воображаемому собеседнику можно рассказать о своих переживаниях, сути проблемы, обвинении и прочее. Затем необходимо себя представить на месте другого человека и попытаться понять его точку зрения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Справиться с эмоциями среди людей, когда нет возможности остаться в одиночестве, поможет музыка. Для этого нужно надеть наушники и громко включить мрачную и агрессивную композицию.

«Кроме того, выразить злость и обиду полезно на бумаге или в заметках на телефоне. Здесь не нужно сосредоточиваться на связанном и красивом тексте, необходимо писать все, что хочется и думается, не стесняясь в выражениях», - подсказала эксперт.

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