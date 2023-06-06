Майонез вместо яиц и не только — клининг-эксперт рассказала, какие бытовые лайфхаки прошлого все еще актуальны

Советские хозяйки были известны своими хитростями и лайфхаками, которые помогали им экономить время и деньги. Наши мамы и бабушки до сих пор верны таким «штучкам». Вот несколько идей, которые помогут по всему дому.

Большинство советов можно применить на кухне во время готовки. Например, использование майонеза в качестве заменителя яиц. Советские хозяйки могли заменить каждое яйцо тремя ложками майонеза и сэкономить массу времени. Сейчас такой способ применяют редко, но все же он имеет место быть.

«Засохший хлеб раньше не выбрасывали, а делали из него сухари. Сегодня в этом уже нет особой нужды, а вот прокисшее молоко до сих пор используют для приготовления оладий, блинов и даже в качестве маринада для шашлыков», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Сода – волшебное, многофункциональное средство. Многие хозяйки до сих пор ею пользуются, а в СССР соде цены не было. С ее помощью уборка в доме становится легче. Насыпаете немного соды на грязные поверхности, например на кухонный стол и плиту, и растираете щеткой. Эффект не разочарует.

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