Мало воды, много света: разбираемся, почему редис, выращенный на даче, горчит и как с этим бороться

Кто же не любит похрустеть редиской? Но домашний редис часто имеет привкус горечи, который не всем по вкусу. Это происходит из-за неправильного ухода. А если следовать некоторым правилам, то корнеплод вырастит с отличными вкусовыми качествами.

Редис вырастает горьким из-за недостатка воды. Его нужно своевременно и тщательно поливать. И не забывать, что большое количество влаги нужно не только растущему корнеплоду, но и семенам во время посева.

«При этом не стоит использовать холодную или теплую воду для полива. Здесь подойдет жидкость комнатной температуры. Также горечь появляется из-за старых плодов, которые остались на грядке, - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дачник Сергей Сомов.

Кроме того, плод не будет полноценно развиваться в плохо освещенном месте, но и переизбыток света тоже может навредить. Поэтому редис, посаженный в открытом грунте, после полива можно накрывать специальным покрытием, который отражает свет. Ведь корнеплоду вредно находиться под солнцем более 8 часов.

«Помимо этого, на размер, цвет и вкус плода может сказаться недостаток свободного места на грядке. Чтобы этого избежать, нужно убирать слабые росточки редиса после их первого появления», - уточняет дачник.

Такую процедуру можно повторять каждый месяц до появления первых плодов. Также регулярное удаление сорняков станет залогом успешного развития редиса.

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