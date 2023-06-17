Маркируем коробки и замеряем лифт: разбираемся, какие лайфхаки здорово упростят жизнь во время переезда
Клининг-эксперт Бирченко рассказала, как правильно собирать вещи при переезде
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Переезд в другое жилье - достаточно стрессовая ситуация. Чтобы начало нового этапа жизни не сопровождалось нервотрепкой, нужно хорошенько все продумать. С комфортом перебраться в новое место поможет несколько простых правил.
Для комфортного переезда необходимо сделать замеры дверных проемов, коридоров, потолков и лифта, чтобы удостовериться, что вся привезенная мебель поместится. Еще заранее нужно подготовить пакеты, коробки, сумки и другие упаковочные материалы.
«Упаковывать вещи лучше всего в однотонные коробки, чтобы отчетливо на них были видны пометки. А вещи из разных комнат складывать в отдельные упаковки, помеченные определенными цветными маркерами. В дорожную сумку стоит положить ценные вещи, например драгоценности и документы, которые в том числе могут понадобиться сразу при переезде», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Зоя Бирченко.
Кроме того, сначала нужно перевезти крупногабаритную мебель, а потом заняться перевозкой декора, растений и личных вещей, которые на первое время можно отдать на хранение на склад.
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