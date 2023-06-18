Меняйте постоянно: разбираемся, почему не стоит оставлять пароль от Wi-Fi сети, установленный производителями

Многие задумываются о собственной безопасности, но забывают о том, что под угрозой может оказаться не только наша жизнь и имущество. Взлом злоумышленниками домашней сети Wi-Fi может привести к не самым приятным последствиям.

Чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать правила безопасности. Во-первых, стоит помнить, что недоброжелатель может взломать домашний роутер, находясь от него в нескольких сотнях метров.

«Но только при условии, что у Wi-Fi сети нет пароля. А далее украсть информацию будет еще легче. Получив доступ, злоумышленник сможет собирать личные данные, перехватывать письма и пароли, что позволит ему на этом обогатиться. Заметить взлом невозможно, поэтому необходимо заранее защитить домашнюю сеть», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» специалист по кибер-безопасности Семен Васнецов.

Как отметил эксперт, пароль, установленный производителем по умолчанию, хакеры могут спокойно считать с помощью специальных программ. Поэтому после получения роутера необходимо сменить учетные данные для входа, которые не каждый месяц, но периодически нужно обновлять. Кроме того, метод шифрования для беспроводных сетей нужно выбрать WPA2.