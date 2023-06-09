Могут быть воспаления: объясняем, почему стоит раскошелиться на оливковое масло

Диетолог Малькова рассказала, какое масло совершенно не подходит для жарки

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Пищевое масло – необходимый ингредиент для приготовления большинства блюд. Однако при нагревании оно становится опасным для здоровья. Высокая температура вызывает распад жирных кислот, превращая масло в яд для человеческого организма.

Одно из самых опасных пищевых масел – растительное, которое содержит токсичные для организма кислоты. Это, например, кукурузное, подсолнечное или соевое. Жарка на таком масле может обернуться воспалениями в организме.

«Оливковое масло – обычно считается более здоровым вариантом. Даже иногда его называют идеальным. Но для жарки важно выбрать подходящий вид оливкового масла. Тогда можно не опасаться вредных соединений», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

А вот растительное масло с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, скажем, арахисовое или авокадовое, вполне стабильно. При высоких температурах не распадается и не образует соединений, которые пагубно влияют на организм. Но они менее доступны для домохозяек. Альтернативой может стать не дешевое, но распространенное кокосовое масло. Кстати, его можно использовать не только на кухне.


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