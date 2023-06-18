Морская вода и солнце оставят вас без волос: объясняем почему летом кожа головы нуждается в особом уходе

Лето несет определенную опасность для волос, они тоже нуждаются в защите, как и кожа. Однако существуют вредные мифы вокруг влияния жары и ультрафиолетовых лучей на состояние локонов.

Опасно для волос считать, что им не нужна защита от солнца. А ведь локоны могут лишиться полезных микроэлементов из-за проникновения во внутрь волоса солнечных лучей. Это делает их ломкими, сухими и жесткими, а также из-за ультрафиолета теряется упругость и блеск. Помимо этого, солнце повреждает волосяные луковицы, что может привести к выпадению волос.

«Выгорание также вредит волосам. Ведь изменение цвета происходит из-за разрушения пигмента в стержне волоса, который невозможно восстановить. Еще одно заблуждение - отказ летом от уходовых средств для волос», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня» трихолог Елена Баранова.

В теплое время года локоны также нуждаются в уходе и защите, в том числе надо делать питательные и увлажняющие маски.

Кроме того, морская вода никак не насыщает волосы микроэлементами, а наоборот наносит вред, делая пряди жесткими и тусклыми. Именно поэтому после контакта с морской водой, нужно хорошенько промыть волосы и обязательно нанести восстанавливающую маску.

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