«Может порвать контакты, потому что ему страшно»: раскрыты неожиданные признаки симпатии

Мало кто решится спросить у человека, который ему нравится, о его чувствах, не будучи уверенным во взаимности. Однако многое могут прояснить язык тела и поведение, рассказала психолог Екатерина Алексеева.

Во-первых, по словам эксперта, желание понравиться может выдавать смех.

«Парни часто шутят. Они прям становятся такими юмористами, квнщиками. Стараются рассмешить девушку всячески, насколько это возможно. Парень, конечно же, старается быть рядом, он старается девушку накормить. Ну, то есть, что-то принести: конфетку, шоколад», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тело человека, который вам симпатизирует, может быть направлено в вашу сторону, добавила Алексеева.

«Если вы находитесь в компании, то человек может активно смеяться над вашими шутками, вообще стараться держаться ближе в телесном контакте, то есть плечом прикоснуться. Так парни делают. Девушка, конечно, тоже будет стараться где-то попадаться ему на глаза. Возможно, начнет как-то эффектнее выглядеть, чтобы привлечь внимание», — отметила психолог.

Однако, по ее словам, так будет вести себя только человек, который может вступить в здоровые отношения. Ему не сложно даже прямо заявить о своей симпатии.

«Если же речь идет о людях, склонных к созависимым отношениям, здесь будет совсем другая история. Этот человек действительно будет проявлять признаки внимания, даже где-то может быть навязчиво, потому что этому человеку очень важно вступить в слияние с другим партнером: он может делать какие-то подарки, будет постоянно пытаться найти какие-то общие интересы», — отметила эксперт.

Также бывают люди с претензией на контрзависимые отношения.

«Такой человек будет отрицать чувства до последнего, и когда все-таки он будет разоблачен, может уходить в агрессию. Он может даже порвать контакты и удалить телефон, заблокировать номера и попытаться выставить второго человека виноватым, потому что ему страшно», — предупредила собеседница.

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