Смотрите в глаза, улыбайтесь и попросите о помощи: как флиртовать с понравившимся мужчиной по науке

Флирт – не просто проявление симпатии, это настоящее искусство, которому нельзя научиться в одночасье. Однако если придерживаться некоторых советов, то мужчины точно обратят на вас внимание. Рассказываем, что нужно делать.

Начните с улыбки, ведь это прекрасный способ показать свою заинтересованность. Мужчина вряд ли сразу распознает вашу заинтересованность, зато оценит дружелюбие и приветливость. Так вы сможете легко расположить его к себе.

«Во время общения продолжайте смотреть в глаза. Мужчине важно, когда его слушают, а такой контакт – главный показатель заинтересованности. При этом не упускайте возможность установить более тесную связь путем легких прикосновений. Нанесите на свою кожу крем с приятным запахом и дайте мужчине почувствовать ваш аромат.

Дайте мужчине почувствовать себя лидером, попросите помощи даже в самом простом деле. Как правило, представители сильного пола не откажут, даже если изначально они не заинтересованы в знакомстве. Дальше – дело техники.

Многие советуют задавать мужчине больше вопросов, но это не всегда бывает уместно, а вот похвалить его за какое-либо достижение – работает безотказно.

«Только не переусердствуйте. Флирт – штука тонкая, и она не терпит фальши. Поэтому основной совет – это быть уверенной и оставаться собой», – уточнила эксперт.

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