«Можно удалить зубной щеткой»: раскрыты способы починить смартфон без помощи мастера
Эксперт по ремонту Коротенко назвал поломки смартфона, которые исправляются дома
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Нередко бывает так, что ремонт смартфона влетает в копеечку и приближается по стоимости к приобретению нового. Однако бывают и случаи, когда обращаться к мастеру вовсе не обязательно.
Эксперт по ремонту техники Александр Коротенко рассказал, как справиться с некоторыми проблемами по части смартфона самостоятельно.
«Одна из наиболее распространенных ситуаций — зависание и подтормаживание системы. Причинами становятся и возраст гаджета, и «захламленность» ОС, и многие другие факторы, в том числе физическое состояние устройства. В последнем случае, конечно, без мастера не обойтись. Но сначала стоит попробовать сбросить смартфон к заводским настройкам — очень часто это решает проблему», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Из-за различного рода системных ошибок гаджет может зависать или уходить на перезагрузку при включении, когда на экране демонстрируется логотип производителя. По словам эксперта, с этим тоже можно бороться сбросом устройства, но уже через меню восстановления. Методы взаимодействия с ним разнятся в зависимости от конкретных моделей смартфонов.
«Существует также целый набор схожих неисправностей, которые мы тоже можем устранить дома: девайс не заряжается, не распознает подключение наушников или, напротив, всегда «думает», что они подключены. Происходит это из-за мусора, который набивается в разъемы при носке гаджета в кармане. Его можно удалить зубной щеткой или ватной палочкой, смоченной в спирте, а вот в сервисе за это попросят денег», — отметил Коротенко.
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