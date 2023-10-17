«Можно удалить зубной щеткой»: раскрыты способы починить смартфон без помощи мастера

«Существует также целый набор схожих неисправностей, которые мы тоже можем устранить дома: девайс не заряжается, не распознает подключение наушников или, напротив, всегда «думает», что они подключены. Происходит это из-за мусора, который набивается в разъемы при носке гаджета в кармане. Его можно удалить зубной щеткой или ватной палочкой, смоченной в спирте, а вот в сервисе за это попросят денег», — отметил Коротенко.