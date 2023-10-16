«Спасет от скоропостижной смерти»: раскрыт секрет, как продлить срок службы ноутбука

Чтобы ноутбук служил владельцу исправно и долго, использовать его нужно правильно. Эксперт по ремонту техники Александр Коротенко рассказал нам, как можно продлить «жизнь» ноутбука, соблюдая простейшие меры предосторожности.

Основное требование для поддержания техники в хорошем состоянии — регулярное посещение сервисного центра. Мастер произведет очистку от пыли, заменит термопасту и уведомит клиента о вероятных поломках, если на них что-то указывает.

«Ноутбукам нельзя перегреваться, этого ни в коем случае не стоит допускать. В том числе поэтому их нельзя эксплуатировать под прямыми солнечными лучами. Еще одна популярная причина поломок — постепенный выход из строя некоторых типов экранов», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наверное, все или практически все владельцы ноутбуков слышали, что при работе их нельзя ставить на мягкие поверхности. Однако, подчеркнул эксперт, далеко не все понимают, что речь также идет о ногах. Стоящее на коленях устройство охлаждается так же плохо, как и размещенное на кровати и иных неподходящих поверхностях.

«На срок службы влияет еще один момент, который почему-то принято игнорировать. Любая техника на аккумуляторах, не только ноутбуки, не должна стоять на зарядке постоянно. Правильный алгоритм такой: пользуемся, пока не дойдем до отметки в 15-20% заряда, включаем в сеть, временно прекращая эксплуатацию, возвращаемся к 100% и отключаем от подачи электричества. Это спасет от скоропостижной смерти как минимум батарею ноутбука, хотя и все устройство в целом страдает из-за неправильного цикла зарядки, оно перегревается», — предупредил Коротенко.

Собеседник отметил, что число в 15-20% выбрано не случайно. Это оптимальный уровень, до которого можно доводить аккумуляторы гаджетов, не снижая их срок службы. Многие устройства напоминают владельцам о подключении зарядки, начиная именно с этих показателей.

Ранее выяснилось, как мастера обманывают клиентов при ремонте смартфонов.