Можно все, но есть нюанс: вправе ли хозяин запретить съемщикам селить у себя гостей

Квартирант вправе использовать квартиру в рамках законодательного описания. Подселять кого-то или приводить гостей он имеет полное право, но есть определенные ограничения и правила, которые следует учитывать.

В свою арендованную квартиру жилец имеет право приводить гостей, в том числе на короткий или длительный срок. В большинстве случаев закон это не регламентирует.

«Однако некоторые договоры аренды или правила жилого помещения могут содержать конкретные положения об ограничении количества гостей или продолжительности их пребывания. В этом случае квартиранту лучше предварительно уточнить эти пункты», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Квартирант также имеет право самостоятельно решать, хочет ли он подселить кого-либо в свою арендованную квартиру в качестве сожителя. Необходимо сообщить арендодателю о своем намерении подселить сожителя или пригласить гостей. Обычно эти пункты оговариваются «на берегу», так как юридически они не прописаны.

«Квартира должна соответствовать требованиям по количеству проживающих, а также обязателен договор о субаренде и опись имущества», – заключил эксперт.

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